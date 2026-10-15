مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از برنامه‌ریزی برای افزایش آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی استان و حفظ پایداری شبکه‌ها در برابر پیامد‌های احتمالی پدیده ال نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان از برگزاری جلسات هماهنگی و کارشناسی با هدف افزایش آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی استان در برابر پیامد‌های احتمالی پدیده ال نینو خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تقویت آمادگی زیرساخت‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اپراتور‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی شه نظری پور افزود: در راستای آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی نامساعد و کاهش احتمال اختلال در خدمات ارتباطی، جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان شرکت‌های توزیع برق استان خوزستان و اهواز، مجموعه ارتباطات و نماینده حوزه فناوری و مدیریت بحران استانداری برگزار شد و راهکار‌های لازم برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: جلسات کارشناسی نیز با هدف بررسی وضعیت شبکه‌های ارتباطی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه برگزار شده است. تأمین تجهیزات مورد نیاز، بررسی آمادگی سایت‌های ارتباطی و تقویت تجهیزات پشتیبان نیز از جمله محور‌های مورد توجه در این برنامه‌هاست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انتقال داده گفت: حفاظت از شبکه فیبر نوری، ایجاد مسیر‌های پشتیبان برای افزایش پایداری ارتباطات و افزایش گشت‌های نظارتی در مسیر‌های فیبر نوری با هدف شناسایی به‌موقع آسیب‌های احتمالی و تسریع در رفع خرابی‌ها، از جمله اقداماتی است که برای کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌های ارتباطی دنبال می‌شود.

او با تأکید بر نقش تأمین برق پایدار در استمرار خدمات ارتباطی گفت: هماهنگی با شرکت‌های توزیع برق استان برای پیگیری مشکلات احتمالی و پیش‌بینی راهکار‌های لازم، در کنار اقدامات پیشگیرانه اپراتورها، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جوی نامساعد دارد.

شه نظری پور تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش زمان رفع اختلالات احتمالی و تداوم خدمات‌رسانی به مردم استان در شرایط جوی نامساعد پیگیری می‌شود.