به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، برنامه «صدای نقاره» به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) با حضور اعضای کانون خادمیاران رضوی شهرستان ساری در روستای سنگده بخش دودانگه برگزار شد.

معاون فرهنگی کانون خادمیاران رضوی شهرستان ساری گفت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ رضوی در مناطق مختلف استان و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی علاقه‌مندان به اهل بیت (ع)، به‌ویژه دوستداران زیارت امام رضا (ع)، در روستا‌ها و مناطق مختلف اجرا می‌شود.

نجفی افزود: طرح «صدای نقاره» با همت اعضای کانون و به دعوت مساجد و مناطق مختلف شهرستان، به‌صورت گروهی برگزار می‌شود و بیشتر اعضای این گروه از مداحان شهرستان هستند.

وی با اشاره به برگزاری هفتمین برنامه «صدای نقاره» در سنگده گفت: این برنامه با همراهی خادمیاران رضوی در این روستا اجرا شد.

در این آیین، مسئول خادمیاران رضوی سنگده، گروه سرود یاوران خورشید، مکبر نوجوان نماز جماعت و عکاس نوجوان روستا با اهدای سوغات متبرک حرم امام رضا (ع)، شامل نبات و نمک، تجلیل شدند.

مولودی‌خوانی به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)، شعرخوانی شاعر آیینی در وصف آن حضرت و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا از دیگر بخش‌های این برنامه بود.