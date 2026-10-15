\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00ab\u0647\u06cc\u0686 \u0645\u0627\u0646\u0639\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u00bb\u060c \u00ab\u0628\u0632\u0646 \u0642\u062f\u0634\u00bb \u0648 \u00ab\u0628\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0633\u0646\u06af \u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u00bb\u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n