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رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اهدای ۵۷۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی از سوی خیرین سلامت به مراکز درمانی دانشگاه در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام محمود عبدالهی بیان کرد: این تجهیزات شامل ۳ دستگاه سونوگرافی، ۵ دستگاه ماشین دیالیز، ۴ دستگاه ونتیلاتور پرتابل و ۲ دستگاه ماشین بیهوشی است که در راستای تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اهدا شدهاند.
وی گفت: مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و فراهمسازی زمینه دسترسی بهتر بیماران به خدمات درمانی دارد.