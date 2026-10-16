به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام محمود عبدالهی بیان کرد: این تجهیزات شامل ۳ دستگاه سونوگرافی، ۵ دستگاه ماشین دیالیز، ۴ دستگاه ونتیلاتور پرتابل و ۲ دستگاه ماشین بیهوشی است که در راستای تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اهدا شده‌اند.

وی گفت: مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و فراهم‌سازی زمینه دسترسی بهتر بیماران به خدمات درمانی دارد.