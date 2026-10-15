کارشناس مطالعات فرونشست زمین با اعلام نرخ سالانه حدود ۱۴ سانتی‌متری نشست زمین در مهرشهر کرج، نسبت به تداوم افت ذخایر آب زیرزمینی و پیامدهای آن برای ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های استان البرز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دکتر قنبری، کارشناس مطالعات فرونشست زمین و استاد دانشگاه، در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان البرز با تشریح وضعیت فرونشست در استان البرز، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی را از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده دانست و بر ضرورت مدیریت اصولی منابع آب تأکید کرد.

وی با اشاره به برآوردهای ارائه‌شده درباره وضعیت زمین در مهرشهر کرج اظهار کرد: محاسبات مطرح‌شده نشان می‌دهد میزان نشست زمین در این محدوده به حدود ۱۴ سانتی‌متر در سال می‌رسد؛ نرخی که اهمیت مقابله با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را دوچندان می‌کند.

این کارشناس در ادامه با اشاره به تفاوت دو پدیده فرونشست و فروچاله توضیح داد: فرونشست معمولاً در پهنه‌ای وسیع و در پی تغییر شرایط لایه‌های زیرسطحی زمین، به‌ویژه بر اثر افت سطح آب زیرزمینی، اتفاق می‌افتد؛ اما فروچاله به فروریزش موضعی زمین گفته می‌شود که ممکن است در برخی مناطق رخ دهد.

به گفته قنبری، کاهش سطح آب زیرزمینی می‌تواند ساختار لایه‌های زمین را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بروز تغییر شکل در سطح زمین و ایجاد خسارت به تأسیسات و سازه‌ها را فراهم کند.

قنبری بیرون‌زدگی لوله چاه‌های آب را یکی از نشانه‌های قابل مشاهده فرونشست عنوان کرد و گفت: در مناطقی مانند هشتگرد، مواردی از این وضعیت گزارش شده است. در چنین شرایطی، ممکن است لوله چاه در ظاهر به سمت بالا حرکت کرده باشد، در حالی که این تغییر موقعیت می‌تواند ناشی از پایین رفتن سطح زمین اطراف آن باشد.

وی افزود: تغییرات ناشی از فرونشست ممکن است عملکرد چاه‌های کشاورزی را مختل کند و در برخی موارد، کشاورزان را به انجام عملیات حفاری مجدد وادار سازد؛ مسئله‌ای که هزینه‌های اضافی به بخش کشاورزی تحمیل می‌کند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به گزارش‌هایی از ترک‌خوردگی ساختمان‌ها در برخی مناطق اشتهارد، نسبت به آثار احتمالی تغییر شکل زمین بر ایمنی سازه‌ها و پایداری زیرساخت‌ها، از جمله خطوط ریلی، هشدار داد.

این کارشناس مطالعات فرونشست با تأکید بر ارتباط میان افت سطح آب زیرزمینی و گسترش این پدیده گفت: بررسی‌های مطرح‌شده درباره منابع آب استان نشان می‌دهد توازن میان منابع و مصارف برقرار نیست و ذخایر آب زیرزمینی در حال کاهش است.

وی با اشاره به حجم مصرف آب در بخش کشاورزی، میزان استفاده از منابع آب در این بخش را بر اساس ارقام اعلام‌شده در برنامه، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد و اصلاح شیوه‌های آبیاری و کاهش مصرف آب را از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران دانست.

قنبری در پایان تأکید کرد که مهار روند فرونشست زمین مستلزم کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و اجرای برنامه‌های مؤثر برای مدیریت مصرف است. به گفته وی، تحقق این هدف به همکاری هماهنگ دستگاه‌های مسئول در حوزه آب، کشاورزی و توسعه شهری نیاز دارد.

تداوم کاهش ذخایر آب زیرزمینی، در صورت نبود اقدامات پیشگیرانه مؤثر، می‌تواند خطر گسترش فرونشست و افزایش خسارت به بخش‌های مختلف استان البرز را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که مدیریت پایدار منابع آب را به یکی از ضرورت‌های مهم این استان تبدیل می‌کند.