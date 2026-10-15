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دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی با حضور رؤسای دانشگاههای حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی، رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه آیین افتتاحیه این همایش گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پارسال به این دانشگاه ماموریت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی را ابلاغ کرد.