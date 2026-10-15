دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی در سبزوار

دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی با حضور رؤسای دانشگاه‌های حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.