به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این دوره پنج‌روزه با میزبانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی (شهرستان سلماس) و با حضور نمایندگانی از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان، قزوین، همدان، کردستان و اردبیل برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت بحران و مراکز پاسخگویی اضطراری آشنا شدند.

رضایی رئیس جمعیت هلال احمر سلماس گفت:از محور‌های آموزشی این دوره می‌توان به مبانی مدیریت بحران، سیستم فرماندهی حادثه (ICS)، سامانه اطلاعات مکانی، موقعیت‌یابی و تعیین مختصات، نقش نهاد‌های قانونی در حوادث و سوانح، شبکه ارتباطات بی‌سیم کشور و همچنین مهارت‌های ارتباط مؤثر، حل مسئله و تصمیم‌گیری اشاره کرد.