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دوره منطقهای کاربران مراکز پاسخگویی اضطراری شمالغرب کشور درسلماس آذربایجانغربی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این دوره پنجروزه با میزبانی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی (شهرستان سلماس) و با حضور نمایندگانی از استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، زنجان، قزوین، همدان، کردستان و اردبیل برگزار شد و شرکتکنندگان با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت بحران و مراکز پاسخگویی اضطراری آشنا شدند.
رضایی رئیس جمعیت هلال احمر سلماس گفت:از محورهای آموزشی این دوره میتوان به مبانی مدیریت بحران، سیستم فرماندهی حادثه (ICS)، سامانه اطلاعات مکانی، موقعیتیابی و تعیین مختصات، نقش نهادهای قانونی در حوادث و سوانح، شبکه ارتباطات بیسیم کشور و همچنین مهارتهای ارتباط مؤثر، حل مسئله و تصمیمگیری اشاره کرد.