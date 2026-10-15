رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در دیدار با «نزار ناصر حسین»، رئیس کل بانک مرکزی عراق، بر همکاری‌های پولی و بانکی دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست طرفین درباره راه‌های توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه، تبادل نظر کردند.

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، اقتصادی و سیاسی میان ایران و عراق، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک پولی و بانکی میان دو کشور تاکید کرد.

همتی همچنین از آمادگی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات در حوزه‌های بانکی خبر داد.