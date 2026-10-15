به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در کارگاه تخصصی «تجارب بین‌المللی موفق در مدیریت خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها» گفت: آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع از مهم‌ترین تهدید‌های زیست‌بوم‌های طبیعی است و اتخاذ رویکردی یکپارچه و پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌های ناشی از حریق ضرورت دارد.

او با اشاره به اهمیت مدیریت خطر حریق افزود: توسعه تجهیزات تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت آمادگی نیرو‌های حفاظتی از الزامات پیشگیری و مقابله مؤثر با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع است.

افلاطونی تأمین و توزیع تجهیزات موردنیاز نیرو‌های حفاظتی، توسعه گشت و مراقبت شبانه‌روزی، ساماندهی همیاران طبیعت و نیرو‌های مردمی، آموزش جوامع محلی و راه‌اندازی مرکز کنترل گشت و مراقبت یگان حفاظت را از جمله اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه پیشگیری و مدیریت حریق برشمرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت عمومی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌ها، پیشنهاد‌هایی از جمله توسعه پایش ماهواره‌ای عرصه‌های طبیعی، احداث پایگاه اطفای حریق منطقه‌ای میان کشور‌های منطقه، ایجاد مرکز اطلاعات منطقه‌ای برای به‌اشتراک‌گذاری تجارب و تأسیس صندوق‌های مالی منطقه‌ای برای مقابله با آتش‌سوزی را مطرح کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، صیانت از سرمایه‌های نسل‌های آینده است و تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی کشور‌ها و توسعه سازوکار‌های مشترک برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های ناشی از آن است.