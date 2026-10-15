از کتاب سکوی اراده نوشته الهام غلامی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی و از افراد دارای معلولیت، با حضور مدیر کل بهزیستی استان و مسولین زارچ رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل بهزیستی استان یزد در نشست شورای مشارکت‌های بهزیستی شهرستان زارچ با قدردانی از مردم و خیران شهرستان زارچ، خدمات بهزیستی در حوزه‌های توانبخشی، اجتماعی و مشارکت‌های مردمی را ارزشمند دانست.

هومنیان همچنین با اشاره به اهمیت راه‌اندازی و فعالیت اورژانس اجتماعی در شهرستان زارچ اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن شهرستان و نبود ساختار سازمانی مستقل برای شورای اورژانس اجتماعی، با همکاری فرمانداری و سایر نهاد‌های مرتبط، زمینه فعالیت این مجموعه فراهم شده و تیم مدیریتی و تخصصی آن در حال ارائه خدمات به جامعه هدف است.

فرماندار زارچ با تقدیر از تلاش و اراده این نویسنده جوان، گفت: این کتاب چراغ راهی برای افرادی است که می‌خواهند محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به انگیزه تبدیل کنند.

پرویزی با اشاره به قلم شیوا و محتوای ارزشمند این اثر، مطالعه کتاب «سکوی اراده» را به عموم مردم توصیه کرد و افزود: امیدواریم این کتاب به‌زودی در تهران نیز عرضه شود و گامی مؤثر در مسیر امیدآفرینی و خودباوری بردارد.

الهام غلامی در معرفی اثر خود اظهار کرد: کتاب «سکوی اراده» در ۱۲۶ صفحه و با محوریت خودکارآمدی، انگیزه و پذیرش به رشته تحریر درآمده و با هدف تقویت انگیزه و اراده مخاطبان، به‌ویژه جوانان، منتشر شده است.

وی با اشاره به انگیزه خود از نگارش این کتاب گفت: همواره بر این باور بوده‌ام که قدم گذاشتن در مسیر نویسندگی، بیش از آنکه حاصل توانایی فردی باشد، لطفی از جانب خداوند است و امیدوارم این اثر بتواند پنجره‌ای رو به امید بگشاید و به مخاطبان در ساختن مسیر زندگی‌شان کمک کند.

لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم، خانم معصومه کریمی معلم کلاس اول الهام غلامی با حضور در این مراسم، از وی به پاس تلاش‌ها و موفقیت‌هایش در مسیر علم و نویسندگی تجلیل کرد.