به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با حکم روح‌الله محمدی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، حسین خیبری به عنوان قائم‌مقام این مؤسسه منصوب شد.

خبیری مسئولیت‌هایی همچون مدیرعاملی باشگاه خیبر خرم‌آباد، فعالیت در باشگاه فولاد خوزستان و حضور در بخش‌های مختلف مدیریتی باشگاه پرسپولیس تهران را دارد.

وی پیش از این نیز در مقطعی به عنوان قائم‌مقام باشگاه صنعت نفت آبادان فعالیت داشت و در مسیر بازگشت طلایی‌پوشان به لیگ برتر فوتبال نقش تأثیرگذاری داشت.