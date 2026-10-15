به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، حسین هوشمند گفت: نخستین گشت تحقیقاتی بررسی وضعیت ذخایر میگوی سفید استان خوزستان در ماه جاری در ۹ ایستگاه از صیدگاه لیفه‌بوسیف و به‌عنوان یکی از طرح‌های حاکمیتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر این پژوهشکده اجرا شد و هدف آن حفاظت پایدار از ذخایر و تأمین اقتصاد جامعه صیادی استان است.

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وی اظهار داشت: میگوی سفید یکی از مهم‌ترین گونه‌های تجاری آب‌های استان خوزستان به شمار می‌رود و صید آن از دیرباز ستون اصلی اقتصاد جامعه صیادی این استان بوده است؛ این آبزی به دلیل بازارپسندی بالا، ارزش اقتصادی قابل‌توجه و نقش مستقیم در تأمین معیشت صد‌ها خانوار صیادی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد شیلاتی جنوب کشور دارد و از همین رو، مدیریت اصولی و علمی ذخایر آن از اهمیت راهبردی برخوردار است.

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هوشمندافزود: هدف نهایی از اجرای این گشت‌های تحقیقاتی، فراهم‌کردن مبنای علمی برای بهره‌برداری پایدار از ذخایر میگو است؛ داده‌های به‌دست‌آمده پس از تجزیه‌وتحلیل دقیق در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران حوزه شیلات قرار می‌گیرد تا بر اساس آن، زمان‌های دقیق بازگشایی یا اعمال ممنوعیت‌های فصل صید تعیین شود.

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وی تصریح کرد: این رویکرد علمی ضمن تضمین تداوم فعالیت اقتصادی صیادان و حفظ درآمد جوامع ساحلی، موجب می‌شود ذخایر میگوی سفید به‌عنوان یک منبع غذایی ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود و پایش مستمر ذخایر آبزیان از برنامه‌های اولویت‌دار این پژوهشکده به شمار می‌رود.

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رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور در پایان تصریح کرد: نتایج این بررسی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های شیلاتی استان خوزستان دارد و مبنای تصمیم‌گیری برای زمان دقیق آغاز فصل صید میگو را فراهم می‌کند.