استاندار خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان، بر ضرورت توجه به مشکلات این قشر و تقویت هم‌افزایی برای ارتقای خدمات درمانی تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی : خدمت پرستاران به مردم، فراتر از تفاوت‌ها و با تکیه بر انسانیت است

استاندار خراسان شمالی : خدمت پرستاران به مردم، فراتر از تفاوت‌ها و با تکیه بر انسانیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در مراسم گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد با اشاره به ماهیت حرفه پرستاری گفت: وقتی از روز پرستار سخن می‌گوییم، در واقع از انسان‌هایی یاد می‌کنیم که زندگی‌شان با خدمت به مردم گره خورده است؛ حرفه‌ای دشوار و مسئولیت‌آفرین که سختی‌های آن را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه از چالش‌ها و مشکلات پرستاران و کادر درمان آگاه است، افزود: حوزه سلامت با مسائل متعددی از جمله حقوق و مزایا، کمبود‌ها و نیازمندی‌های درمانی و تأمین دارو مواجه است و عبور از این چالش‌ها، به‌ویژه با توجه به شرایط کشور، نیازمند هم‌افزایی و همکاری بیشتر است.

نوری، روز پرستار را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های این قشر دانست و گفت: به نمایندگی از رئیس‌جمهور، از زحمات و خدمات ارزشمند شما پرستاران صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ انسان‌هایی که با کلامی آرامش‌بخش، رفتاری مهربانانه و روحیه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری، در کنار بیماران حضور دارند و بخشی از رنج آنان را تسکین می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد فداکارانه کادر درمان در حوادث و جنگ اخیر، نقش آنان را در صیانت از جان انسان‌ها ارزشمند توصیف کرد و افزود: تلاش‌های کادر درمان در روز‌های دشوار کشور، جلوه‌ای روشن از تعهد حرفه‌ای و مسئولیت انسانی است.

استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی برای عبور از شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: باید در کنار یکدیگر، هم‌صدا و هم‌نوا برای ساختن دوباره کشور تلاش کنیم و بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم. انسانیت از ما می‌خواهد که فارغ از تفاوت‌ها، با نگاه برابر به انسان‌ها بنگریم و خدمت به مردم را در اولویت قرار دهیم.

گفتنی است استاندار خراسان شمالی از اورژانس، درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی و پروژه احداث‌ام آر آی بیمارستان بازدید بعمل آورد.