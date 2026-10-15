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۲۰ دستگاه ماینر فاقد مدارک قانونی که برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده میشد، در یک منزل مسکونی در ساری کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی مرکز استان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ساری با اشراف اطلاعاتی از نگهداری و بهرهبرداری غیرقانونی از ماینرها در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام شدند و در بررسیهای انجامشده مشخص شد متهم از برق بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز استفاده میکند.
فرمانده انتظامی مرکز مازندران ادامه داد: در این عملیات، ۲۰ دستگاه ماینر به همراه متعلقات آنها کشف شد که فاقد مدارک قانونی بودند و بهصورت قاچاق تهیه شده بودند.
سرهنگ قیصری ارزش ماینرهای کشفشده را بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستگاهها و متعلقات آنها از محل جمعآوری شد و متهم نیز به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.