به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی مرکز استان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ساری با اشراف اطلاعاتی از نگهداری و بهره‌برداری غیرقانونی از ماینر‌ها در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام شدند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم از برق به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز استفاده می‌کند.

فرمانده انتظامی مرکز مازندران ادامه داد: در این عملیات، ۲۰ دستگاه ماینر به همراه متعلقات آنها کشف شد که فاقد مدارک قانونی بودند و به‌صورت قاچاق تهیه شده بودند.

سرهنگ قیصری ارزش ماینر‌های کشف‌شده را بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستگاه‌ها و متعلقات آنها از محل جمع‌آوری شد و متهم نیز به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.