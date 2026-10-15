نصیبه دلیر هروی، داور تنیس روی میز کشورمان، به‌عنوان معاون مدیر مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بزرگسالان آسیا منصوب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نصیبه دلیر هروی که پیش‌تر مدیریت بیست‌ونهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان را بر عهده داشت، این بار در سمت معاون مدیر مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا فعالیت خواهد کرد.

دلیر هروی سابقه قضاوت در رویداد‌های مهم بین‌المللی از جمله مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، استار کانتندر و فیدر را در کارنامه دارد و پیش از این نیز به‌عنوان کمک‌مدیر مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا حضور داشته است.