\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062b\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u0646\u0648\u0639\u062f\u0648\u0633\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n