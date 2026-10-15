به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در جمع خبرنگاران با تبریک پیشاپیش ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) و روز پرستار گفت:این اقدام، تجلی واقعی مفهوم «پرستار بودن» است که فراتر از مرز‌های بیمارستان‌ها، دامنه‌ای از محبت را بر قلب کودکان نیازمند گسترده است.

اصر عسکری نژاددر ادامه با تأکید بر اهمیت گسترده‌تر شدن این زنجیره همدلی، بیان کرد: در مجموع، ۷۷ هزار و ۶۱ حامی نیکوکار حمایت ۳۱ هزار و ۴۰۸ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان را بر عهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به چشم انتظاری ۱۶۱ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد برای یافتن حامی، از نیکوکاران و مردم نوعدوست استان خواست با حمایت‌های مادی و معنوی خود حمایت این فرزندان را بر عهده بگیرند و لبخند امید را بر لبان این فرزندان معصوم هدیه کنند.