بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۳ مهر ۱۴۰۵) با کاهش قیمت برخی مقاطع تیرآهن و میلگرد همراه است؛ در مقابل، نرخ بعضی محصولات فولادی افزایش یافته و سیمان پاکتی نیز با قیمت ۲۵۰ تا ۲۹۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با کاهش ۲ هزار تومانی به ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با افت ۲ هزار تومانی، ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت دارد.

در سایر مبادی فروش، تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارند.

همچنین؛ تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۰۸ هزار و ۱۸۱ تومان معامله می‌شوند.

بازار میلگرد؛ نوسان قیمت در مقاطع مختلف

در بازار میلگرد، قیمت برخی محصولات افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است؛ میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۲ هزار تومانی به ۱۰۳ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با افزایش ۲ هزار تومانی، ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.

در مقابل، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با کاهش ۵ هزار تومانی به ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب نیز هرکدام با افت هزار تومانی، به‌ترتیب ۱۰۶ هزار و ۸۲۰ تومان و ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با قیمت ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شوند.

همچنین؛ میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان، ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت سیمان پاکتی از ۲۵۰ تا ۲۹۳ هزار تومان

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان عرضه می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان عرضه می‌شوند.