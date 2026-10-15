اعضای کمیته مدیریت بحران گرمسار ، میزان آمادگی دستگاه های امدادی و خدمات رسان این شهرستان برای مقتابله با خسارت های احتمالی پدیده النینو را سنجیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی همتی در این جلسه گفت: لایروبی رودخانه حبله رود بستر‌های رودخانه‌ای و باغی منطقه بنکوه و مناطق روستایی شهر گرمسار و شهر ایوانکی برای پیشگیری از خسارت ها ضروری است .

همتی افزود: نیرو‌های امدادی ، خدماتی و درمانی باید برای روز‌های پر بارش پاییزی از اواخر مهر آماده باشند.

فرماندار گرمسار از برنامه ریزی برای اسکان‌ اضطراری برای مسافران جاده تهران - مشهد در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه سیلاب نیز خبر داد.

سازمان جهانی هواشناسی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وقوع پدیده النینو در استان سمنان را پیش بینی کرده است. این پدیده از اواخر مهر ماه در استان سمنان آغاز می‌شود و تا اوایل دی ماه ادامه دارد. بارش‌ها در استان سمنان به صورت باران است و به علت رگباری و ناگهانی بودن آن احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.