به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سلمان رنجبر گفت: این طرح‌ها با هدف تسهیل تردد شهروندان، کاهش بار ترافیکی و بهبود وضعیت عبور و مرور در مناطق قدیمی شهر اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات چندین‌ساله تردد در بافت قدیمی شهر لنده گفت: بازگشایی معابر این محدوده که بیش از ۵۰ سال با مشکلات عبور و مرور مواجه بوده، از اولویت‌های مدیریت شهری در دوره فعلی شورای اسلامی شهر و شهرداری است.

رنجبر افزود: در همین راستا، عملیات تملک، تخریب، بازگشایی و آسفالت خیابان امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفت که بخش عمده این طرح پس از اجرای عملیات عمرانی به شهروندان تحویل داده شده است.

شهردار لنده با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود تردد در بافت قدیمی شهر دارد، اظهار کرد: رفع گره‌های ترافیکی، تسهیل دسترسی ساکنان و بهبود شرایط رفت‌وآمد، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح بوده است.

رنجبر همچنین به بازگشایی یکی دیگر از معابر شهری در محدوده نزدیک اداره گاز لنده اشاره کرد و گفت: این مسیر نیز به دلیل مشکلات موجود در تردد شهروندان نیازمند ساماندهی بود که با انجام اقدامات لازم، بازگشایی و آسفالت شد.

وی در ادامه، خیابان جانبازان را یکی از مسیر‌های مهم و تأثیرگذار در کاهش ترافیک درون‌شهری لنده عنوان کرد و افزود: این محور به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ورودی شهر از سمت شهرستان کهگیلویه و روستای ایدنک و همچنین ارتباط با خروجی شهر به سمت بخش موگرمون، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهردار لنده با اشاره به مشکلات ترافیکی این محدوده بیان کرد: برای رفع این مشکل، پس از رایزنی با مالک و توافق بر سر تملک ملک موردنظر و پرداخت بهای آن، زمینه بازگشایی این محور فراهم شد تا تردد در این بخش از شهر با سهولت بیشتری انجام شود.