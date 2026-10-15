به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، وجیه‌الله جعفری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته کرمان افزود: به پیشنهاد استاندار کرمان، مقرر شد برنامه راهبردی استان از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره‌های ارزش و تعیین تکلیف مسئولان هر حوزه اعم از شرکت‌های معدنی، واحد‌های صنعتی و مدیران ذی‌ربط، یک برنامه عملیاتی در شورای عالی معادن مصوب شود.

وی ساماندهی و تجمیع داده‌های اکتشافی را از محور‌های مهم برنامه راهبردی تحول معدنیدانست وافزود: اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی در اختیار دستگاه‌ها و مؤسسات مختلف قرار دارد و تجمیع و تحلیل این داده‌ها می‌تواند زمینه دسترسی بهتر سرمایه‌گذاران به اطلاعات مورد نیاز و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم کند.

جعفری خاطرنشان کرد: اجرای بخشی از این برنامه با مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده و این اقدام می‌تواند به شناسایی ذخایر معدنی بیشتر و بهبود ظرفیت‌های اکتشافی کشور منجر شود، امیدواریم تحلیل داده‌های اکتشافی تا پایان سال تکمیل شود و دسترسی سرمایه‌گذاران به این اطلاعات گسترش یابد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی افزود: در استانی مانند کرمان که از ذخایر معدنی گسترده‌ای برخوردار است، فعالیت‌ها نباید به استخراج مواد خام محدود بماند، بلکه باید زنجیره تولید تا دستیابی به محصولات نهایی و قابل مصرف توسعه یابد.

معاون امور معادن و صنایع وزیر صمت افزود: طرح‌های جامع مس، سرب، روی و زغال‌سنگ می‌توانند مبنایی برای تدوین برنامه‌های راهبردی استان باشند؛ در این مسیر مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ معدنی، انجمن‌های تخصصی و دولت ضروری است تا تصمیمات اتخاذشده با نیاز‌های واقعی تولید هماهنگ و قابلیت اجرایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: نوسازی ماشین‌آلات معدنی از زیرساخت‌های اساسی فعالیت معادن است و رقابت‌پذیری در این حوزه به فناوری مورد استفاده، ظرفیت تجهیزات، شیوه حمل‌ونقل و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات وابسته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزایر صمت ادامه داد: در کنار مس و طلا، امکان استحصال چند عنصر دیگر نیز در حال پیگیری است و بخشی از این اقدامات، از جمله بازیابی عناصر از لجن مس، در شرکت ملی صنایع مس ایران دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: باید فناوری‌های موجود از مرحله آزمایشگاهی و پایلوت به مرحله صنعتی برسند تا امکان بهره‌برداری اقتصادی از این عناصر فراهم شود و ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد استان بازگردد.

جعفری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نهفته در ذخایر معدنی خاطرنشان کرد: توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی ماشین‌آلات و استحصال عناصر استراتژیک می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد معدنی استان کرمان را فراهم کند.

احمد انارکی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بهره‌گیری از منابع مرتبط با حقوق دولتی معادن برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق معدنی افزود: باید از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌گونه‌ای استفاده شود که بخشی از آثار و مشکلات ناشی از فعالیت‌های معدنی برای مردم این مناطق جبران و منابع حاصل در مسیر توسعه همان مناطق هزینه شود.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته کرمان در سایت شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان از ۲۲ تا ۲۵ مهر برپاست.