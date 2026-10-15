معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: ٤٨ هزار و ٧٠ نفر از دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان در آبادان، خرمشهر و شادگان، تحت پوشش خدمات مراقبتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرشید بهشتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در راستای ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان و با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و شناسایی به‌موقع مشکلات سلامت، خدمات مراقبتی گسترده‌ای به گروه‌های هدف ارائه شده است.

او افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲۵ هزار و ۶۵۵ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش مراقبت‌های سلامت قرار گرفتند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: خدمات مراقبتی به ۳۳ هزار و ۶۵۲ نفر از نوجوانان ارائه شد که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۱۱۵ نفر در مناطق شهری و ۱۳ هزار و ۵۳۷ نفر در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.

بهشتی ادامه داد: در گروه جوانان نیز ۱۴ هزار و ۴۱۸ نفر از خدمات مراقبتی بهره‌مند شدند که شامل هفت هزار و ۳۰۰ نفر در مناطق شهری و هفت هزار و ۱۱۸ نفر در مناطق روستایی بوده است.

او گفت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و به‌منظور کمک به بهبود وضعیت سلامت و ارتقای کیفیت زندگی آنان در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، تعداد ۱۸۰ عدد عینک و ۲۲ عدد سمعک به دانش‌آموزان واجد شرایط اختصاص یافت.