معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس باربیان اینکه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف جذب سرمایه‌گذاری هدفمند برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، فراتر از معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان، ایجاد زمینه برای تبدیل ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به قراردادهای عملیاتی است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسعود گودرزی در حاشیه نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۶ در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، به‌ویژه در مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، اشتغال را افزایش دهد و ضریب صنعتی‌شدن استان را ارتقا بخشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی فارس، افزود: در بخش‌هایی مانند خودروسازی صنایع فعال و توانمندی در استان وجود دارد، اما جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص اعتبارات باید به‌گونه‌ای باشد که سهم تولید داخل و استفاده از توانمندی‌های داخلی در این صنایع افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: در حال حاضر، عمق ساخت داخل در برخی صنایع محدود است و یکی از اهداف ما، افزایش این ظرفیت از طریق هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تکمیل زنجیره‌های تولید است.

او گفت: این اقدام می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، توسعه اشتغال و تقویت فرایند صنعتی‌شدن استان منجر شود.

گودرزی با بیان اینکه شیراز اکسپو امسال با ماموریت‌های مشخص‌تری نسبت به دوره گذشته برگزار شده است، گفت: یکی از تفاوت‌های اصلی نمایشگاه امسال، تمرکز بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش است؛ موضوعی که هم از نظر اقتصادی اهمیت دارد و هم در چارچوب تکالیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری استان فارس اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید استاندار فارس بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و ضرورت توجه به مزیت‌های فرهنگی و تاریخی استان، سند گردشگری فارس تدوین شده و در همین راستا، بخشی از فضای نمایشگاه امسال به معرفی توانمندی‌های این حوزه اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس اضافه کرد: صنایع‌دستی فارس نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما یکی از نیازهای اصلی فعالان این بخش، دسترسی به بازار و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات است.

او ادامه داد: توسعه بازار فروش صنایع‌دستی در دستور کار معاونت هماهنگی امور اقتصادی قرار دارد و در این زمینه، هماهنگی با شهرستان‌ها برای معرفی و عرضه محصولات هنرمندان دنبال خواهد شد.

گودرزی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هنر با عنوان «آرت اکسپو» در کنار این رویداد اقتصادی، گفت: هنرمندانی فارس آثار ارزشمندی خلق می‌کنند، اما ظرفیت‌های هنری آنان هنوز به‌طور کامل به فعالیت اقتصادی تبدیل نشده است. برگزاری آرت اکسپو با هدف معرفی این توانمندی‌ها و فراهم‌کردن زمینه ارتباط هنرمندان با بازار انجام شده است.

وی افزود: با وجود اینکه این بخش برای نخستین بار در قالب نمایشگاه امسال برگزار شده، آثار و توانمندی‌های خوبی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است و امیدواریم این اقدام به ایجاد فرصت‌های تازه برای فعالیت اقتصادی هنرمندان منجر شود.

گودرزی با تاکید بر ضرورت گسترش بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی، بیان کرد: علاوه بر ایجاد فرصت فروش در بازار داخلی، برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با بازار کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، نشست‌هایی برای بررسی زمینه‌های همکاری در این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و توسعه فعالیت‌های خرد و پیله‌وری گفت: ظرفیت‌های موجود در صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت این بخش از اقتصاد باشد و تلاش می‌کنیم با ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: هدف اولیه از برگزاری این رویداد، معرفی توانمندی‌های استان در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد شناخت بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی فارس بود.

او افزود: با توجه به حضور مهمانان خارجی و بازدید آنان از صنایع استان، انتظار داریم این ارتباطات در ادامه به تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری منجر شود.

گودرزی با بیان اینکه کشورهای همسایه از اولویت‌های اقتصادی فارس هستند، افزود: هم منطق اقتصادی و هم ضرورت‌های ژئوپلیتیکی ایجاب می‌کند که در حوزه تجارت، تولید و اقتصاد، توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه داشته باشیم. به همین دلیل، بخش مهمی از مهمانان خارجی نمایشگاه از همین کشورها بودند و در جریان برگزاری رویداد، نشست‌ها و مذاکراتی با آنان انجام شد.

وی ادامه داد: برخی از هیات‌های خارجی در بازدید از صنایع استان، نسبت به تعدادی از محصولات و کالاهای تولیدشده در فارس، به‌ویژه محصولات دارای فناوری بالا، ابراز علاقه کردند و مذاکراتی نیز با شرکت‌های تولیدکننده انجام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اینکه جمع‌بندی نهایی دستاوردهای تجاری نمایشگاه هنوز انجام نشده است، گفت: میزان تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای حاصل از این رویداد پس از دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی و جمع‌بندی نهایی در روز پایانی مشخص خواهد شد.

گودرزی با اشاره به تجربه دوره گذشته شیراز اکسپو، اظهار کرد: بخشی از قراردادهایی که پس از نمایشگاه سال گذشته منعقد شدند، لزوماً از تفاهم‌نامه‌های امضاشده در همان رویداد ناشی نشده بودند، بلکه نمایشگاه زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های استان را فراهم کرد و این شناخت در ادامه به مذاکرات و انعقاد قرارداد انجامید.

وی با اشاره به برخی قراردادهای منعقدشده در محدوده منطقه ویژه اقتصادی و شهر سلامت افزود: حضور سرمایه‌گذاران در نمایشگاه سال گذشته و آشنایی آنان با فرصت‌های موجود، زمینه شکل‌گیری چند قرارداد را فراهم کرد. این تجربه نشان می‌دهد که آثار اقتصادی نمایشگاه‌ها ممکن است پس از پایان رویداد و در جریان پیگیری مذاکرات نمایان شود.