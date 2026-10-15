انتظار ۱۵۰۰ متقاضی مسکن ملی و جوانی جمعیت در جوین با الحاق ۱۰۰ هکتار زمین دولتی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی فرماندار شهرستان جوین گفت: عملیات اجرایی و پیگیری‌های حقوقی برای الحاق ۱۰۰ هکتار از اراضی دولتی در شمال شهر نقاب با هدف رفع چالش کمبود زمین و پاسخ به مطالبات ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت در شهرستان جوین انجام شد.

علی اکبر آزادواری افزود: با توجه به موانع فنی، محدودیت‌ها و مشکلات تملک اراضی در بخش جنوبی شهر نقاب، روند تأمین مسکن برای حدود ۱۵۰۰ متقاضی واجد شرایط در این شهرستان با چالش مواجه شده که با تغییر رویکرد به سراغ اراضی دولتی در شمال شهر رفتیم.

علی‌اکبر آزادواری،افزود: ظرفیت محدود خرده‌مالکان بخش جنوبی پاسخگوی نیاز مسکن شهرستان نبوده و پاسخگوی کسریِ بیست‌برابری نیاز واقعی نیست.

وی ادامه داد: با فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب در حوزه جاده‌سازی، آب و برق در شمال شهر نقاب و با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان، بستر‌های لازم برای آزادسازی این اراضی و تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت فراهم شده است.

علی‌اصغر استیری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در جریان بازدید میدانی از اراضی شهر نقاب توضیح داد:با اجرای ماده ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اراضی تحویل‌گرفته‌شده از اداره منابع طبیعی مورد بازبینی میدانی قرار گرفته‌اند.

استیری بیان کرد: پرونده این اراضی پس از اخذ مصوبه شورای مسکن شهرستان، برای تصویب نهایی به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب طرح به صورت ویلایی (تک‌واحدی)، با کسر شبکه معابر و کاربری‌های خدماتی، به‌طور میانگین حدود ۴۰ قطعه مسکونی مفید از هر هکتار حاصل می‌گردد.