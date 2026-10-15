کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا ظهر نسبتا آرام و بعدازظهر و شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم پیش بینی می‌شود.

افزایش باد‌های جنوب غربی به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۲۳ مهر

افزایش باد‌های جنوب غربی به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۲۳ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر، صبح در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان و پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر مورد انتظار است.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر افزایش و گذر ابر و احتمال افزایش باد لحظه‌ای در مناطق شمالی تنگه هرمز دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود بعدازظهر و شب شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

او افزود: تا روز شنبه ۲۵ مهر با تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا با افزایش باد‌های جنوب غربی بویژه بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی، امروز و فردا، افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.