به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی اظهار داشت: شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی مناسب در منطقه، بستر مطلوبی برای فعالیت زنبورداران فراهم کرده است، به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۶ هزار فروند کندوی مدرن اعم از بومی و مهاجر در زنبورستان‌های این شهرستان فعال هستند.

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وی با اشاره به میزان تولید عسل افزود: سالانه بالغ بر ۵۵ تن عسل مرغوب و باکیفیت در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود که نقش ارزنده‌ای در رونق اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی محلی دارد.

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شیرالی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر تولید عسل، رامهرمز از زیرساخت‌های بسیار بالایی برخوردار است و هم‌اکنون تولید فرآورده‌های جانبی زنبور عسل نظیر ژل رویال، بره‌موم، گرده گل و همچنین تولید ملکه به‌صورت فعال در این شهرستان انجام می‌شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در پایان بیان داشت: توسعه صنایع وابسته، تکمیل زنجیره ارزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و گیاهی منطقه از اولویت‌های این مدیریت به شمار می‌رود و رامهرمز می‌تواند به یکی از قطب‌های شاخص تولید عسل و فرآورده‌های زنبور عسل در استان خوزستان تبدیل شود.