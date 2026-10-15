مادر نیک‌اندیش شهید بابری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به یاد شهید و درگذشتگان خانواده بابری، به‌منظور خرید دستگاه لیگاشور مورد نیاز اتاق عمل اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مادر نیک‌اندیش شهید بابری به نمایندگی ازطرف خانواده بابری که پیش از این نیز با کمک‌های ارزشمند خود در مسیر حمایت از بیمارستان و بیماران گام برداشته‌اند، بار دیگر با اقدامی خداپسندانه، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به یاد شهید والامقام قدرت‌الله بابری، پدر (مرحوم محمد بابری) و برادر (مرحوم روح‌الله بابری)، به‌منظور خرید دستگاه لیگاشور مورد نیاز اتاق عمل اهدا کردند.

تداوم این همراهی ارزشمند، نشان از روحیه نوع‌دوستی و تعهد این خانواده به حمایت از سلامت جامعه دارد. این اقدام نیک‌اندیشانه، گامی مؤثر در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران است؛ اقدامی ماندگار که یاد و نام عزیزان را با خدمت به همنوعان و تسکین آلام بیماران پیوند می‌دهد.

مؤسسه خیریه بیمارستان آیت‌الله خاتمی هرات، ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های پیشین و کنونی خانواده محترم بابری، از این خانواده نیک‌اندیش که با تداوم اقدامات خیرخواهانه خود در مسیر تأمین تجهیزات مورد نیاز بیماران گام برمی‌دارند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.

امید است این عمل خیر و نیکو، باقیات‌الصالحاتی ماندگار و توشه‌ای ارزشمند برای آخرت درگذشتگان و موجب شادی روح شهید والامقام قدرت‌الله بابری و پدر وبرادر باشد.