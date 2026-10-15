به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای یک گروه سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: این افراد در اقدامات ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته نقش داشته‌اند.

مهدی بخشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات ضدامنیتی افزود: اعضای این گروه با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریان‌های ضدانقلاب پیگیری می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.