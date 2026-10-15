به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۱۰۶ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۱۷ هزار میلیارد ریال فعال و زمینه اشتغال ۴ هزار و ۲۰۰ نفر را در استان فراهم شده است.

حمیدرضا قدس گفت: بخش صنعت استان سمنان - شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ اشتغالزایی ۷۶ درصد و به لحاظ سرمایه گذاری ۱۴۹ درصد افزایش داشته است.

معاون امور صنایع اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در شش ماه گذشته، ۳۱۷ مجوز صنعتی در استان صادر شده است گفت، ۱۰۶ واحد صنعتی در استان پروانه بهره‌برداری و ۲۱۱ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند.

قدس افزود: طبق پایش صورت گرفته از واحد‌های تولیدی استان تا کنون ۲ هزار و ۲۸۴ واحد صنعتی در استان دارای پروانه بهره برداری فعال، که با سرمایه گذاری حدود ۴۹۰ هزار میلیارد ریال زمینه اشتغال ۶۱ هزار نفر در استان فراهم شده است.