به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام تسلیت زهرا بهروزآذر بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت زنده‌یاد فاطمه فلکیان، معروف به «ننه عصمت»، بانوی فداکاری که سال‌ها با دستان پُر مهر خود برای رزمندگان دستکش بافت، یادآور ایثار خاموش زنانی است که بی‌ادعا در حماسه دفاع از میهن سهیم شدند و نام‌شان در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار شد.

این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و دوستداران آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.