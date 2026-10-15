به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تصفیه‌خانه جدید مجتمع عروجیان بهشت‌زهرا (س) با ظرفیت تصفیه روزانه ۴۰۰ مترمکعب فاضلاب با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، بازچرخانی پساب و کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی به بهره‌برداری رسید.

محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه بهشت زهرا با اشاره به قدمت این آرامستان و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های آن اظهار کرد: پس از گذشت حدود ۵۰ سال از افتتاح بهشت‌زهرا (س)، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های این مجموعه با فرسودگی مواجه شده و در کنار آن، نیاز‌های جدیدی نیز شکل گرفته است. ازاین‌رو، ساماندهی، ترمیم، بازسازی، احیا و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت برنامه‌های مدیریتی سازمان قرار گرفته است.

احمدرضا اسکندری معاون فنی و عمران و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا هم در این مراسم با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های زیرساختی این سازمان از بیش از دو سال گذشته اظهار کرد: در جریان بررسی و احصای مشکلات و نیاز‌های زیرساختی سازمان، دو تصفیه‌خانه مربوط به مجموعه عروجیان و حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) شناسایی شدند که به دلیل فرسودگی شدید تجهیزات و وجود نواقص فنی جدی، امکان بازسازی اقتصادی و مؤثر آنها با دشواری همراه بود.