بهره برداری از تصفیه خانه بهشت زهرا
تصفیهخانه ۴۰۰ مترمکعبی بهشتزهرا به بهرهبرداری رسید. بهره برداری از این طرح علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، به بهبود محیط زیست منطقه هم کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
تصفیهخانه جدید مجتمع عروجیان بهشتزهرا (س) با ظرفیت تصفیه روزانه ۴۰۰ مترمکعب فاضلاب با هدف نوسازی زیرساختها، بازچرخانی پساب و کاهش مصرف آبهای زیرزمینی به بهرهبرداری رسید.
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشتزهرا در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه بهشت زهرا با اشاره به قدمت این آرامستان و ضرورت بازسازی زیرساختهای آن اظهار کرد: پس از گذشت حدود ۵۰ سال از افتتاح بهشتزهرا (س)، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای این مجموعه با فرسودگی مواجه شده و در کنار آن، نیازهای جدیدی نیز شکل گرفته است. ازاینرو، ساماندهی، ترمیم، بازسازی، احیا و توسعه زیرساختها در اولویت برنامههای مدیریتی سازمان قرار گرفته است.
احمدرضا اسکندری معاون فنی و عمران و قائممقام مدیرعامل سازمان بهشتزهرا هم در این مراسم با اشاره به آغاز برنامهریزیهای زیرساختی این سازمان از بیش از دو سال گذشته اظهار کرد: در جریان بررسی و احصای مشکلات و نیازهای زیرساختی سازمان، دو تصفیهخانه مربوط به مجموعه عروجیان و حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) شناسایی شدند که به دلیل فرسودگی شدید تجهیزات و وجود نواقص فنی جدی، امکان بازسازی اقتصادی و مؤثر آنها با دشواری همراه بود.
وی افزود: بر همین اساس و با نگاه بلندمدت به نیازهای سازمان، برنامهریزی برای احداث تصفیهخانههای جدید در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام مطالعات تخصصی، بهرهگیری از مشاور فنی و برگزاری مناقصه به روش EPC، شرکت پیمانکار منتخب بر اساس بررسی طرح پیشنهادی، مطالعات انجامشده و سوابق اجرایی مورد تأیید قرار گرفت و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.