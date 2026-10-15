رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، از رشد چشمگیر جایگاه علمی و ارتقای رتبه‌بندی این دانشگاه در سطح کشور خبر داد و تأکید کرد مجموعه دانشگاه آزاد استان قزوین در سال جاری میلادی، جزو واحد‌های ممتاز کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مهدی ورسه‎‌ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: در حال حاضر بالغ بر شانزده هزار و پانصد دانشجو در تمامی واحد‌های دانشگاه آزاد استان قزوین مشغول به تحصیل هستند. وی افزود:با برنامه‌ریزی‌های انجام شده جهت جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی، پیش‌بینی می‌شود تعداد کل دانشجویان این مجموعه به بیش از ۲۳ هزار نفر برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به وضعیت پذیرش در مقطع دکتری، گفت: تاکنون بیش از ۲۶۰ دانشجو در مقطع دکتری ثبت‌نام کرده‌اند و با تکمیل فرآیند معرفی دانشجویان از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم، فرآیند ثبت‌نام سایر پذیرفته‌شدگان نیز تکمیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست برگزاری کلاس‌ها، تأکید کرد که از تاریخ ۲۱ شهریور ماه، تمامی کلاس‌های آموزشی در تمامی واحد‌های استان به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با بیان اینکه دانشجویان تمایل زیادی به حضور در محیط دانشگاه دارند، افزود:برگزاری کلاس‌های حضوری علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، بستری برای تعاملات فرهنگی و اجتماعی و رشد همه‌جانبه دانشجویان فراهم آورده است.

ورسه‎‌ای با اشاره به تحولات ساختاری دانشگاه، تصریح کرد:با تلاش مدیران، اساتید و کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در دو سال اخیر دو پله از نظر رتبه‌بندی ارتقا یافته و اکنون در میان ۳ درصد برتر و واحد‌های ممتاز دانشگاه آزاد در سطح کشور قرار گرفته است.

تمرکز دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بر بسته‌های تحولی و تلاش برای دریافت مجوز رشته پزشکی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، از حرکت این مجموعه در راستای اجرای هشت بسته تحولی ابلاغ شده از سوی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ورسه‌ای با تأکید بر رویکرد «دانشگاه پسا جنگ» و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه و صنعت، از تلاش‌های جاری برای افزودن رشته پزشکی به مجموعه رشته‌های علوم پزشکی این واحد خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت: فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید، بر پایه برنامه‌ها و سند حرکتِ ابلاغ شده از سوی ریاست عالی دانشگاه استوار است که این مجموعه با هدف دستیابی به افق سال ۱۴۱۰، بسته‌های تحولی گسترده‌ای را در تمامی ابعاد دنبال می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به تعریف جدید از دانشگاه در دوران حاضر، گفت: ما به دنبال ساختار دانشگاهی هستیم که بر مبنای حل مسئله، اثرگذاری و کارآمدی در تمامی عرصه‌های اجتماعی و صنعتی بنا شده باشد و این تحولات شامل بهبود نظام آموزش و پژوهش، دیپلماسی علمی، رویکرد‌های فرهنگی دانشجویی، ارتقای نظام استادی، سلامت و بهداشت، مدیریت اقتصادی و همچنین توسعه زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است.

ورسه‌ای در ادامه با اشاره به تنوع رشته‌های آموزشی در این واحد، افزود:در حال حاضر بیش از ۳۶۷ رشته در تمامی مقاطع از جمله دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در این مجموعه ارائه می‌شود. البته با توجه به تغییر ذائقه و تقاضای دانش‌آموزان، ما بر اساس نیاز بازار کار و گرایش‌های جدید، به بازنگری و تلفیق رشته‌ها می‌پردازیم تا رشته‌های بین‌رشته‌ای و پاسخگوی نیاز روز ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ادامه بر اهمیت حوزه علوم پزشکی تأکید کرد و گفت:با توجه به تقاضای بالای جامعه و پتانسیل بالای استان قزوین، ما در حال پیگیری جدی هستیم تا با حمایت‌های استانی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، مجوز رشته پزشکی را نیز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنیم. در حال حاضر نیز پذیرش در رشته‌های پرستاری و تکنسین اتاق عمل با موفقیت انجام شده و هدف ما نقش‌آفرینی در کنار دانشگاه‌های تراز کشور در حوزه پزشکی است.

ورسه‌ای با اشاره به سیاست‌های کلان دانشگاه آزاد اسلامی، از برنامه‌های موجود برای جذب دانشجویان بین‌المللی و خارجی نیز خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در راستای سیاست‌های ملی و تقویت جایگاه علمی دانشگاه در سطح جهانی انجام می‌گیرد.

تقویت پیوند صنعت و دانشگاه در واحد قزوین؛ حضور بیش از ۶۰ هسته فناور در مرکز رشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، از توسعه چشمگیر ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان در این واحد خبر داد.

وی با تأکید بر حرکت از «مسابقات تئوری» به سمت «تجاری‌سازی فناوری»، از حضور بیش از ۶۰ هسته فناور و چندین شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی در مرکز رشد دانشگاه خبر داد.

مهدی ورسه‌ای، بر اهمیت تحول رویکرد دانشجویان از کسب مدال به سمت کاربردی کردن دانش در صنعت تأکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار داشت:مسابقاتی نظیر المپیاد ربات‌های جنگجو و مسابقات رایانه‌ای، تنها مرحله‌ای برای پرورش استعدادهاست و هدف نهایی، حضور پررنگ فارغ‌التحصیلان در صنایع استان در حوزه‌های حساس مانند اتوماسیون صنعتی و هوش مصنوعی است.

ورسه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد قزوین، اعلام کرد:در حال حاضر بالغ بر ۶۰ هسته فناور در این مرکز حضور دارند که از میان آنها، بیش از ۷ شرکت به مرحله تکامل و تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان رسیده‌اند. این هسته‌ها و شرکت‌ها با تمرکز بر حوزه‌هایی نظیر رباتیک و فناوری‌های نوین، در حال تبدیل ایده‌های دانشجویی به محصولات تجاری هستند.

وی همچنین از ورود هلدینگ‌های بزرگ صنعتی به زیست‌بوم دانشگاه خبر داد و افزود: حضور هلدینگ‌هایی نظیر “بیاضیان” در مجموعه دانشگاه، نشان‌دهنده موفقیت در ایجاد ارتباط دو سویه میان صنعت و دانشگاه است. این همکاری‌ها نه تنها به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان کمک می‌کند، بلکه از طریق بازدید‌های صنعتی و پروژه‌های پژوهشی، نیاز‌های واقعی واحد‌های تولیدی را به محیط‌های دانشگاهی پیوند می‌دهد.

از توسعه دیپلماسی علمی تا پاتوق جهانی رباتیک و هوش مصنوعی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به بازدید سفرا، رایزنان علمی و نماینده یونسکو از دستاورد‌های این واحد دانشگاهی، بر عزم جدی این دانشگاه برای توسعه دیپلماسی علمی، جذب دانشجویان خارجی و تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی و مکاترونیک کشور تأکید کرد.

مهدی ورسه‌ای، با تشریح آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی و بین‌المللی این واحد دانشگاهی، به حضور سفرای کشور‌های مختلف، رایزنان علمی و نماینده سازمان ملل در یونسکو در استان قزوین اشاره کرد و گفت: این سفر که به همت بنیاد ایران‌شناسی و دکتر صالحی ترتیب داده شد، فرصت مغتنمی بود تا مهمانان خارجی از نزدیک با ظرفیت‌های کم‌نظیر علمی و فناورانه استان و به ویژه مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد قزوین بازدید کنند.

وی با اشاره به تعجب و تحسین سفرای خارجی از پیشرفت‌های فناورانه دانشگاه آزاد قزوین افزود: بسیاری از این مقامات و سفرای محترم تصریح کردند که مشتاق همکاری‌های علمی مشترک با محققان و دانشگاه‌های ایران هستند، اما متأسفانه تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و جوسازی‌های رسانه‌ای، مانع از تعاملات گسترده علمی شده است؛ با این حال، اساتید و دانشجویان ایران اسلامی بدون تعارف در دنیا زبانزد هستند و این ارتباطات می‌تواند به توسعه گردشگری و دیپلماسی علمی و فرهنگی کمک شایانی کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های پژوهشی این واحد دانشگاهی طی دو سال گذشته اظهار داشت: اگرچه هدف نهایی ما در دانشگاه، گذر از مقاله و تمرکز بر مهارت‌آفرینی، کارآفرینی و افزایش امید در بین دانشجویان است، اما انتشار مقالات علمی را نیز به عنوان ابزاری ضروری برای ارتقای رتبه علمی دانشگاه و معرفی یافته‌های اساتید دنبال می‌کنیم. در همین راستا، طی این مدت بیش از ۸۵۰ مقاله در پایگاه‌های بین‌المللی ISI و اسکوپوس و بالغ بر ۵۰۰ مقاله علمی‌پژوهشی در مجلات معتبر داخلی به رشته تحریر درآمده است. این دستاورد‌های علمی زمینه ارتقای مرتبه بیش از ۵ تن از اساتید به درجه «استادتمامی» و جمعی دیگر به درجه «دانشیاری» را فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به پیوند ناگسستنی نام دانشگاه آزاد قزوین با حوزه رباتیک در سطح ملی و بین‌المللی گفت: دانشگاه آزاد قزوین در حوزه رباتیک یک برند شناخته‌شده است و امروز با حمایت سازمان مرکزی، این واحد به عنوان «قطب هوش مصنوعی، مکاترونیک و اتوماسیون صنعتی کشور» شناخته می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌های آتی ما حول همین محور است. وی همچنین از عزم جدی این دانشگاه برای تداوم و تقویت رویداد‌ها و مسابقات ملی و بین‌المللی رباتیک با محوریت نام قزوین خبر داد.