به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر ستاد دیه گلستان، با اعلام این خبر گفت: این خیّران با اختصاص ۳۸۰ میلیون تومان و همراهی ستاد دیه استان، زمینه آزادی چهار زندانی را که به علت نوسانات اقتصادی توانایی پرداخت بدهیشان را نداشتند، فراهم کردند تا این افراد بار دیگر به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

غلامرضا سرلک، افزود: این زوج جوان که هر ماه بخشی از درآمد خود را به امور خیریه اختصاص می‌دهند، پس از آشنایی با فعالیت‌های ستاد دیه، تصمیم گرفتند در آزادی زندانیان بدهکار و نیازمند مشارکت کنند ، این زوج پیش از این تصور می‌کردند فعالیت ستاد دیه تنها به آزادی زندانیان بدهکار دیه محدود است، اما پس از آشنایی با خدمات این مجموعه، دریافتند که می‌توانند به آزادی زندانیان بدهکار مالی واجد شرایط نیز کمک کنند.

مدیر ستاد دیه گلستان همچنین اعلام کرد: از ابتدای امسال ۱۵۳ زندانی غیرعمد و مالی با کمک خیران و گذشت شکات از طریق ستاد دیه از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

وی با قدردانی از مردم نوعدوست و خیّران، افزود: نیکوکاران برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالی نیازمند، می‌توانند به ستاد دیه استان گلستان در گرگان، خیابان گرگان‌جدید، کوچه ۳۱ مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۱۷۳۲۶۸۱۰۶۵ تماس بگیرند.