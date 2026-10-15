

به گزارش خبرگزاری صداووسیما مرکز یزد، رئیس اداره صمت میبد گفت: در این جشنواره، ۷۰ غرفه دار، نان و فراورده‌های آرد ونان و محصولات خانگی خود را عرضه کرده‌اند.



فلاح با بیان اینکه این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های صنف نانوا و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شده است افزود: این جشنواره برای سومین سال پیاپی با همت و مساعدت مسئولان شهرستان، به‌ویژه فرماندار ویژه میبد، اصناف و بازاریان برگزار شده و امسال با برنامه‌ریزی بهتر، نظم بیشتر و شکوه مطلوب‌تری همراه است.



رئیس اداره صمت افزود: در این دوره از جشنواره، ۷۰ غرفه با اولویت عرضه نان و محصولات مرتبط با آرد و نان برپا شده است که حدود ۳۵ غرفه به‌طور ویژه به عرضه محصولات مرتبط با نان اختصاص دارد.



فلاح با بیان اینکه بیشتر غرفه‌داران از شهرستان میبد و استان یزد هستند، گفت: تولیدکنندگان و فعالان بومی در این جشنواره حضور دارند و نان‌های سنتی و محلی از جمله نان سورگ و نان لَتیر عرضه می‌کنند.



وی با اشاره به جایگاه میبد در فرهنگ نان استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه میبد در تولید و عرضه نان‌های سنتی، این جشنواره به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و تلاش داریم در سال‌های آینده نیز با ارتقای کیفیت برگزاری، زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های شهرستان در این حوزه را فراهم کنیم.



وی درباره ساعات بازدید از جشنواره نیز گفت: علاقه‌مندان می‌توانند در روز‌های عادی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ و در روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ از غرفه‌های جشنواره بازدید کنند.



مسئول برگزاری این جشنواره با اشاره به استقبال خوب مردم از این رویداد اظهار کرد: این جشنواره برای سومین سال پیاپی با همت و مساعدت مسئولان شهرستان، به‌ویژه فرماندار ویژه میبد، اصناف و بازاریان برگزار شده و امسال با برنامه‌ریزی بهتر، نظم بیشتر و شکوه مطلوب‌تری همراه بوده است.