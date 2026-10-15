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۶۴ واحد مسکونی در مهمانشهر شهید چمران بردسیر با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آیین افتتاح این واحدهای مسکونی با حضور سرپرست ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، و کتوان کاماشیدزه، رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان اعلام شد: این طرح برای بهبود شرایط اسکان و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مهمانشهر شهید چمران بردسیر اجرام شده است.
همزمان با افتتاح این واحدها، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از غرفههای فرهنگی و صنایعدستی و بخشهای پخت نان و تهیه غذاهای سنتی بازدید کرد.