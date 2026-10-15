به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آیین افتتاح این واحد‌های مسکونی با حضور سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، و کتوان کاماشیدزه، رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان اعلام شد: این طرح برای بهبود شرایط اسکان و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مهمانشهر شهید چمران بردسیر اجرام شده است.

هم‌زمان با افتتاح این واحدها، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از غرفه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی و بخش‌های پخت نان و تهیه غذا‌های سنتی بازدید کرد.