به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد رضا رضایی مدیر کل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۴ با هدف تجمیع و ساماندهی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه گر ایجاد شده است گفت: در استان خوزستان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت می‌باشند.

او با اشاره به اینکه از مجموع بیمه شدگان سلامت در استان یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش این بیمه قرار دارند افزود: افراد دارای دهک یک تا پنج، عشایر و روستائیان و افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند.

مدیر کل بیمه سلامت خوزستان ادامه داد: سایر افراد دهک‌های ۶ تا ۱۰ نیز که فاقد هر گونه بیمه پایه‌ای هستند می‌توانند با بهره گیری از تخفیفات که از سوی دولت تعیین شده است زیر پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

رضایی با بیان اینکه برای ۵۰ هزار نفر از افراد توانخواه در استان که شناسایی شده‌اند، ۵۹ کد خدمت در سامانه بیمه سلامت ایجاد شده است گفت: ۱۲۷ هزار نفر که دارای بیماری خاص و سخت درمان دارند علاوه بر خدمات بیمه سلامت، در صورت ارائه مستندات درمانی و پزشکی هزینه‌های آنها در مراکز دولتی و خصوصی پرداخت خواهد شد.

مدیر کل بیمه سلامت خوزستان با اشاره به طرح جوانی جمعیت گفت: در استان ۵ هزار و ۴۰۰ زوج نابارور شناسایی شده است که هزینه‌های درمان ناباروری آنها در مراکز و موسسات طرف قرارداد با پوشش بیمه‌ای مناسب پرداخت می‌شود و مادرباردار و فرزندان آنها تا سن دو سالگی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.