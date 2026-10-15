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مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در یک عملیات ضربتی یک فروند یدککش حامل ماشین آلات سنگین راه سازی به ارزش نجومی ۵۰ هزار میلیارد ریال را در آبهای خلیج فارس توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: این عملیات پیچیده که با هدایت مستقیم و هوشمندانه فرمانده دریابانی بندرعباس برنامهریزی و اجرا شد، ضربه سنگینی به شبکه قاچاق کالا و تجهیزات استراتژیک در جنوب کشور وارد کرد.
سردار بهزاد ابراهیمی افزود: سودجویان قصد داشتند این محموله فوقسنگین و حیاتی را بهصورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی دقیق مرزبانان در چنگال قانون گرفتار شدند.
وی گفت: در بازرسی از این شناور توقیفشده و دو بارج همراه آن۷۰ دستگاه ماشینآلات سنگین راه و سازی ،۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشینآلات راهسازی، ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات حیاتی ماشینآلات راه و شهرسازی کشف و توقیف شد.
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سردار ابراهیمی افزود: همچنین در جریان این عملیات ۶ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی گفت: مرزهای آبی کشور تحت رصد شبانهروزی مدافعان حریم امن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.