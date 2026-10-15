به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: این عملیات پیچیده که با هدایت مستقیم و هوشمندانه فرمانده دریابانی بندرعباس برنامه‌ریزی و اجرا شد، ضربه سنگینی به شبکه قاچاق کالا و تجهیزات استراتژیک در جنوب کشور وارد کرد.

سردار بهزاد ابراهیمی افزود: سودجویان قصد داشتند این محموله فوق‌سنگین و حیاتی را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی دقیق مرزبانان در چنگال قانون گرفتار شدند.

وی گفت: در بازرسی از این شناور توقیف‌شده و دو بارج همراه آن۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه و سازی ،۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین‌آلات راهسازی، ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات حیاتی ماشین‌آلات راه و شهرسازی کشف و توقیف شد.

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سردار ابراهیمی افزود: همچنین در جریان این عملیات ۶ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: مرز‌های آبی کشور تحت رصد شبانه‌روزی مدافعان حریم امن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.