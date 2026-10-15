روند خدمات رسانی و تجهیزات و امکانات درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شهرستان گرمسار ۴۸ هزار بیمه شده تامین اجتماعی دارد و تنها یک درمانگاه به صورت شبانه روزی به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کند .

قدیمی بودن ساختمان درمانگاه ، فعال نبودن داروخانه درمانگاه در ساعات شب ، نبود پزشک متخصص و فعال نبودن بخش تزریقات برای بانوان از موضوعاتی بود که مردم در بازدید تیم شورای بهداشت گرمسار به اطلاع اعضای شورا رساندند .