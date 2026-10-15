به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با روز جهانی نابینایان، فیلم سینمایی «هیچ مانعی نیست» محصول سال ۲۰۲۳، با روایت زندگی شریکانت، جوان نابینای هندی و تلاش او برای غلبه بر محدودیت‌ها و دستیابی به موفقیت‌های علمی و کارآفرینی، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی شریکانت را روایت می‌کند که از بدو تولد نابینا بوده و در مسیر تحقق آرزوهایش با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو می‌شود. او با تکیه بر اراده و پشتکار خود و با بهره‌مندی از حمایت اطرافیان، برای دستیابی به حقوق برابر و رسیدن به اهداف علمی و حرفه‌ای تلاش می‌کند.

«هیچ مانعی نیست» با پرداختن به دشواری‌های پیش روی افراد دارای معلولیت و موانع اجتماعی، بر اهمیت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، حمایت از توانمندی‌های فردی و نقش اراده در عبور از محدودیت‌ها تأکید دارد.

فیلم سینمایی «بزن قدش» محصول سال ۲۰۲۵ کره جنوبی در گونه اکشن و کمدی، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم به کارگردانی و نویسندگی «کانگ هیونگ‌چول» و با بازی «لی جه-این»، «یو آه-این» و «آن جه-هونگ» تولید شده است.

داستان فیلم درباره پنج آدم کاملا معمولی است که با یک اتفاق ناگهانی صاحب قدرت عجیبی می‌شوند؛ پنج فرد معمولی پس از دریافت پیوند اعضا از یک اهداکننده مرموز، قدرت‌های خارق‌العاده‌ای به دست می‌آورند. «وان‌سئو»، دختری تکواندوکار، با قدرت بدنی فوق‌العاده، همراه با نویسنده‌ای مبارز، مدیر تازه‌کار، رهبر سخت‌گیر و جوانی عجیب، تیمی به نام «های-فایو» تشکیل می‌دهند. اما یک رهبر فرقه‌ای (پارک جین‌یونگ) که پانکراس همان اهداکننده را دریافت کرده، با قدرتی مرگبار به دنبال شکار آنهاست. بدین ترتیب، داستان با درگیری‌های طنزآمیز و اکشن‌های هیجان‌انگیز، این تیم ناهماهنگ را در مسیری حماسی قرار می‌دهد.

شبکه تهران همچنین پویانمایی های «راز آنیگما» و «ربات جنجالی» را پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ پخش می‌کند.

پویانمایی «راز آنیگما» به کارگردانی «دینشکومار سوباشچاندرا»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: «تیتو»، موش نوجوانی است که در یک یتیم‌خانه زندگی کرده و در دفتر یک روزنامه نیز کار می‌کند. یک روز گربه‌ی پولدار و شروری به نام «بولپان» که صاحب ساختمان یتیم‌خانه است، از مدیر آنجا می‌خواهد ساختمان را تخلیه کنند. «تیتو» به‌طور اتفاقی با یک مارمولک کوچک به نام «بیپ» در دفتر روزنامه برخورد کرده و با او دوست می‌شود. «بیپ» پسری متمول است و در خانه‌ای مثل قصر زندگی می‌کند. یک مارمولک دختر جوان عاشق پرواز و یک خرگوش پسر جوان به نام «بوبی» که تردستی دوره‌گرد است، از دوستان اویند. «بیپ» جعبه‌ای حاوی تیتانیوم دارد که اشخاصی به دنبال ربودن آن هستند. «تیتو» و دوستانش کشیک می‌کشند. یک شب سه بچه‌گربه آن را می‌دزدند و به یک مرد غریبه تحویل می‌دهند. «تیتو» و بقیه به دنبال ردپای دزدان می‌روند و جست‌و‌جو آغاز می‌شود. آنها درمی‌یابند غریبه در واقع از طرف «بولپان» اجیر شده و یک گرگ است که دستانش نیروی مغناطیسی دارد. «تیتو» موفق به برداشتن تیتانیوم می‌شود، اما «بولپان» و گرگ او را می‌بینند. «تیتو» و بقیه نمی‌توانند جعبه فلزی تیتانیوم را باز کنند، اما...

همچنین پویانمایی «ربات جنجالی» به کارگردانی «کریس ساندرز»، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: رباتی هوشمند به نام «رُز» پس از حادثه‌ای در کشتی، در جزیره‌ای بی‌سکنه می‌افتد؛ او برای بقا با حیوانات جزیره رفاقت می‌کند و کم‌کم مهارت زندگی در طبیعت را می‌آموزد، اما...