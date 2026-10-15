به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: ۱۵۳ هزار و ۵۴۱ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نیمه نخست امسال در نظارت بر مراکز عرضه و کشتارگاه‌های دام و طیور استان شناسایی و ضبط شد.

حمید رمضانی افزود: کارشناسان دامپزشکی در ۶ ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۶۹۶ نوبت از مراکز تولید، توزیع، نگهداری، حمل و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان بازدید کردند.