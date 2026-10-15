در پی درخشش ورزشکاران خطه قهرمان‌پرور آذربایجان‌غربی، «سینا حسن‌پور»، بوکسور وزن ۷۰ کیلوگرم شهرستان بوکان، برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان و اعزام به مسابقات آسیایی فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احمد نصرالهی، رییس اداره ورزش و جوانان بوکان، از دعوت «سینا حسن‌پور»، بوکسور توانمند این شهرستان، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

این مرحله از اردوی ملی‌پوشان بوکس کشور از تاریخ ۲۵ مهر تا ۱۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و ورزشکاران دعوت‌شده در این مدت زیر نظر کادر فنی، تمرینات فشرده‌ای را برای آمادگی جهت حضور قدرتمند در رقابت‌های پیش‌رو و مسابقات آسیایی پشت سر خواهند گذاشت.

سینا حسن‌پور که در وزن ۷۰ کیلوگرم برای تیم ملی به روی رینگ می‌رود، از چهره‌های باسابقه و مستعد بوکس کشور به شمار می‌آید.

وی پیش‌تر نیز با نشان دادن توانایی‌های فنی خود، سال گذشته عازم رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در کشور انگلیس شده بود و تجربه‌های ارزشمندی در میادین برون‌مرزی دارد.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان با اشاره به این موفقیت گفت: «دعوت سینا حسن‌پور به این اردو، فرصتی مغتنم است تا این ورزشکار بوکانی در کنار سایر قهرمانان منتخب کشور، آمادگی جسمانی و توانایی‌های فنی و تاکتیکی خود را به بالاترین سطح رسانده و با آمادگی کامل عازم رقابت‌های آسیایی شود.»

رویش استعداد‌ها از سنین نوجوانی

نصرالهی با یادآوری مسیر ورزشی این بوکسور عنوان کرد: حسن‌پور فعالیت حرفه‌ای خود را از سنین نوجوانی در رشته بوکس آغاز کرده و طی سال‌های اخیر با پشتکار فراوان و درخشش در میادین ملی و بین‌المللی، بار‌ها افتخارآفرین بوده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر این ورزشکار و مربیان زحمتکش وی، برای سینا حسن‌پور در مسیر افتخارآفرینی برای پرچم جمهوری اسلامی ایران و ورزش استان آذربایجان‌غربی آرزوی موفقیت کرد.

شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و همواره مهد پرورش استعداد‌های برجسته در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه ورزش‌های رزمی و انفرادی بوده است.