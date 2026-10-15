به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای قضایی استان در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: در شورای قضایی استان موضوعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، میراثی، آموزش و پرورش و مالکیت اشخاص بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: همراهی و همدلی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی به حل مشکلات مردم کمک می‌کند که در استان خوزستان به روشنی دیده می‌شود.

در ادامه این نشست علی دهقانی، رییس کل دادگستری خوزستان گفت: استان در حوزه حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با یک جهش قابل توجهی همراه است و به پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در این بخش رسیده که این اقدام گامی بنیادین در پیشگیری از زمین‌خواری و کاهش ورودی دعاوی تصرف و تداخلات ملکی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره سه آن از شهر اهواز به‌عنوان یکی از کلان‌شهر‌های پیشرو در حوزه ساماندهی پیش‌فروش مسکن یاد کرد.

دهقانی گفت: با اجرای دقیق آیین‌نامه تبصره سه ماده ۱۴ قانون الزام از لحظه صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد آپارتمان یک شناسه یکتا به همراه تمام منضمات از جمله پارکینگ و انباری تعریف و صادر می‌شود که امکان هرگونه فروش معارض و کلاهبرداری را از میان می‌برد.

اسناد مالکیت شرکت هفت تپه، کوی مدرس اهواز، مستثنیات سد کارون سه، اداره اوقاف رامشیر، محوطه باستانی شوش و اراضی زراعی واقع در بستر رودخانه امروز چهارشنبه با حضور حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دستگاه‌های مربوطه اهدا شد.

همچنین امروز در سفر یک‌روزه معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور اعضای شورای قضایی استان، ساختمان اداری شهرستان آغاجاری به‌صورت وبیناری افتتاح شد.