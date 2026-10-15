مدیرکل ثبت احوال خوزستان از ثبت ۱۵ هزار و ۶۳۵ واقعه ازدواج در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مصطفی امانی‌پور مدیرکل ثبت احوال خوزستان با اشاره به ثبت ۱۵ هزار و ۶۳۵ مورد ازدواج در استان در نیمه نخست امسال گفت: میانگین سن ازدواج‌های ثبت‌شده برای بار اول در این مدت، برای مردان ۲۸ سال و برای زنان ۲۳.۵ سال بوده است.

او درخصوص آمار طلاق در استان افزود: در این مدت، ۵ هزار و ۷۰ واقعه طلاق در خوزستان به ثبت رسیده است.

امانی پور ادامه داد: میانگین سن طلاق‌های ثبت‌شده برای بار اول، برای مردان ۳۷ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.