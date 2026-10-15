معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اختصاص تسهیلات کم‌بهره ۴ درصدی به فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی خبر داد.

اختصاص تسهیلات ۴ درصدی به صنایع دستی و بوم‌گردی

اختصاص تسهیلات ۴ درصدی به صنایع دستی و بوم‌گردی



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو و رویداد «مهر شیراز»، با تأکید بر حمایت‌های ویژه دولت چهاردهم از صنعتگران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت ۴ درصدی به فعالان صنایع دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و توانمندسازی مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفته است.

او، بازاریابی و فروش را بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این حوزه دانست و افزود: تولیدکنندگان با شناخت دقیق سلیقه بازار و تقاضای مشتریان می‌توانند از انباشت محصولات فروش‌نرفته جلوگیری کنند؛ در همین راستا، طرح شناسایی سلایق مشتریان با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی فارس در حال اجرا است تا داده‌های به‌دست‌آمده مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به حضور هنرمندان ۳۱ استان در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: تنوع صنایع دستی ایران از سوی سازمان جهانی گردشگری به رسمیت شناخته شده و این سازمان مرکز آموزشی خود را به کشورمان اختصاص داده است که شیراز نیز با پیشینه درخشان هنری، نقشی محوری در این عرصه ایفا می‌کند.