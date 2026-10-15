به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کیامرث جوکار بیان کرد: از مجموع حدود ۷۰ کانتینری که روزانه از بندر دیر به مقصد قطر ارسال می‌شود، عمده محموله‌ها شامل انواع میوه، تره‌بار، سبزیجات و مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سرامیک و اسلب است.

وی افزود: تداوم این مبادلات می‌تواند به رونق فعالیت‌های بندری، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی و بازرگانی منطقه کمک کند.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر با اشاره به ظرفیت‌های تجاری این بندر در سواحل خلیج فارس بیان کرد: بندر دیر علاوه بر فعالیت در زمینه ترانزیت خودرو، به‌تازگی فعالیت خود را در حوزه واردات خودرو نیز آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرایند‌های تجاری اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت خدمات بندری می‌تواند زمینه افزایش حجم مبادلات تجاری و تسهیل صادرات کالا به کشور‌های منطقه را فراهم کند.

جوکار بیان کرد: تنوع‌بخشی به فعالیت‌های تجاری و گسترش خدمات بندری، فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا از موقعیت جغرافیایی بندر دیر برای توسعه همکاری‌های بازرگانی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس بهره بگیرند.