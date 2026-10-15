خبر‌های کوتاه گلستان، چهارشنبه ۲۲ مهر

خبر‌های کوتاه گلستان، چهارشنبه ۲۲ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان از صدور سند ۹ هزار و ۶۲۲ هکتار از اراضی جنگلی منطقه حفاظت شده جنگل گلستان خبر داد .

ساخت مدرسه ده کلاسه به همت خیر مدرسه ساز آقای موحد در آق قلا آغاز شد .

حجت‌الاسلام ملازاده مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان کلاله در مراسم بزرگداشت مدافع امنیت «وحید عنایت» گفت: شهادت، اوج معامله با خدا و دستیابی به مقام کرامت است .

همزمان با بزرگداشت شهدای حوزه سلامت جهادگران درمانی در روستای یساقی کردکوی خدمات دندانپزشکی به بیماران ارائه کردند .

دانش آموزان هنرستان دخترانه حکمت آزادشهر با برپایی مراسم یادونام شهدای دانش آموز را گرامی داشتند .رئیس دانشگاه پیام نور استان گفت : ثبت نام رشته های بدون آزمون این دانشگاه تا ۲۶ مهر ادامه دارد .

معاون امور شهرداری‌های کشور در گنبد کاووس گفت : تا پایان آبان بیل مکانیکی بازو بلند برای لایروبی مسیر رودخانه های این شهر تهیه خواهد شد.

مسابقه هم نویسی خوش‌نویسی ایران ماندگار در گلستان با شرکت ۸۰ خوش‌نویس استان در سطوح مختلف در گرگان برگزار شد .

دانش آموزان خانواده دادگستری استان در گرگان رسیدن به سن عبادت و بندگی را جشن گرفتند.