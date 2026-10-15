مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از کارگزاران کود برای استفاده از ظرفیت ایجادشده در قالب پذیرش و انتقال اوراق گام و دریافت مشاوره‌های لازم خواست به شعب بانک عامل مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به رویکرد جدید این شرکت در حمایت از کشاورزان و کارگزاران نهاده‌ها گفت: استفاده هدفمند از کود‌های پایه و حرکت به سمت تغذیه متعادل محصولات، می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و حفظ حاصل‌خیزی خاک ایفا کند و این موضوع در دستور کار فصل زراعی جدید قرار گرفته است.

وحید ضیائیان‌احمدی، با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از کارگزاران کود افزود: بیش از ۹۰ درصد کارگزاران، کاهش سرمایه در گردش را ناشی از افزایش قیمت انواع کود اعلام کرده‌اند؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر توان مالی آنان در تأمین به‌موقع نهاده‌ها اثر گذاشته است.

وی به یکی از تصمیمات مهم و اثرگذار برای کاهش فشار نقدینگی کارگزاران اشاره کرد و گفت: استفاده از اوراق گام بانک کشاورزی در خرید کود‌های کشاورزی، به‌عنوان یک ابزار مالی کارآمد، می‌تواند فرآیند تأمین نقدینگی شبکه توزیع نهاده‌ها را تسهیل و تسریع کند و این اقدام در راستای تداوم خدمت‌رسانی به بهره‌برداران و تحقق مأموریت‌های شرکت خدمات حمایتی انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی افزود: ۴۴ کارگزاری فعال در حوزه توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان، امکان بهره‌گیری از اوراق گام را خواهند داشت و بانک عامل نیز اعلام کرده است که با همکاری این شرکت، زیرساخت‌های لازم برای صدور و استفاده از این اوراق را توسعه خواهد داد.

ضیائیان‌احمدی همچنین با اشاره به برنامه بانک‌ی برای صدور سامانه‌ای اوراق گام گفت: بانک عامل با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، درصدد است فرآیند صدور این اوراق را برای کارگزاران کود تسهیل کند.

وی تأکید کرد: کارگزاران کود برای استفاده از ظرفیت ایجادشده در قالب پذیرش و انتقال اوراق گام و دریافت مشاوره‌های لازم، به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.