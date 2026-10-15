به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم آغازبکار دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رفسنجان افزود: این تصمیم گیری در این شورا، نقطه عطفی در حوزه معدن استان و امید است مسائل و موضوعات این بخش در قالب برنامه راهبردی تحول معدنی تدوین و برای تصویب به شورای عالی معادن ارائه شود.

وی فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در تعدادی از معادن راکد و بلوکه‌شده استان را از دیگرتصمیمات مهم نشست شورای عالی معادن در استان اعلام کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با تأکید بر تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی کرمان، از برنامه‌ریزی برای توسعه اکتشافات عمیق، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش خبر داد.

وجیه‌الله جعفری، افزود:در برنامه راهبردی معدن باید همه مراحل فعالیت‌های معدنی، از اکتشاف تا استخراج و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی، دیده شود.

بگفته وی داده‌های اکتشافی در سال‌های اخیر از سوی اشخاص، مؤسسات و دستگاه‌های مختلف تولید شده، اما تجمیع آنها به شکل مطلوب انجام نشده اماامید است تا پایان سال، تحلیل این اطلاعات تکمیل و زمینه دسترسی سرمایه‌گذاران به داده‌های اکتشافی فراهم شود.