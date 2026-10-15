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استاندار کرمان گفت: تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی استان کرمان بهصورت پایلوت کشوری، از مهمترین تصمیمات شورای عالی معادن در استان است که به رفع مشکلات این حوزه کمک میکند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم آغازبکار دهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات راهسازی و تجهیزات وابسته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رفسنجان افزود: این تصمیم گیری در این شورا، نقطه عطفی در حوزه معدن استان و امید است مسائل و موضوعات این بخش در قالب برنامه راهبردی تحول معدنی تدوین و برای تصویب به شورای عالی معادن ارائه شود.
وی فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری در تعدادی از معادن راکد و بلوکهشده استان را از دیگرتصمیمات مهم نشست شورای عالی معادن در استان اعلام کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با تأکید بر تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی کرمان، از برنامهریزی برای توسعه اکتشافات عمیق، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی ماشینآلات معدنی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش خبر داد.
وجیهالله جعفری، افزود:در برنامه راهبردی معدن باید همه مراحل فعالیتهای معدنی، از اکتشاف تا استخراج و تکمیل زنجیرههای پاییندستی، دیده شود.
بگفته وی دادههای اکتشافی در سالهای اخیر از سوی اشخاص، مؤسسات و دستگاههای مختلف تولید شده، اما تجمیع آنها به شکل مطلوب انجام نشده اماامید است تا پایان سال، تحلیل این اطلاعات تکمیل و زمینه دسترسی سرمایهگذاران به دادههای اکتشافی فراهم شود.