به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش‌آموزان استان در دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی ۵۴ رتبه کشوری کسب کردند در حالی که مجموع عناوین خوزستان در دوره‌های دهم و یازدهم این جشنواره به ترتیب ۱۵ و ۳۹ رتبه بود.

او با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان خوزستانی در سه دوره اخیر جشنواره افزود: تعداد مقام‌های نخست کشوری استان از سه عنوان در دوره دهم به ۱۶ عنوان در دوره یازدهم افزایش یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: مقام‌های دوم از سه عنوان در دوره دهم به ۲۱ عنوان در دوره دوازدهم رسید و تعداد مقام‌های سوم نیز در همین فاصله از ۹ به ۲۱ عنوان افزایش پیدا کرد.

علی فر با بیان اینکه نتایج سه دوره اخیر نشان‌دهنده روند رو به رشد عملکرد دانش‌آموزان استان در جشنواره نوجوان خوارزمی است گفت: کسب این عناوین حاصل برنامه‌ریزی مجموعه آموزش متوسطه استان و تلاش دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و عوامل اجرایی جشنواره است.

او افزود: مجموع عناوین کشوری کسب شده دانش‌آموزان خوزستان در مقایسه با دوره دهم این جشنواره ۳.۶ برابر بیشتر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اهمیت جشنواره نوجوان خوارزمی در شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان گفت: این جشنواره فرصتی برای پرورش خلاقیت، تقویت مهارت‌های پژوهشی و بروز توانمندی‌های علمی و مهارتی نوجوانان است، توجه به این ظرفیت می‌تواند زمینه حضور موثرتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی را فراهم کند.