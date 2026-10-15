به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به جمعیت حدود یک میلیون نفری دانش‌آموزان استان اصفهان گفت: اجرای برنامه‌های ورزشی و سلامت‌محور در آغاز سال تحصیلی، فرصت مناسبی برای برقراری فضای بانشاط در مدارس فراهم کرده و استقبال دانش‌آموزان از این برنامه‌ها نشان‌دهنده اهمیت توجه به نیاز‌های جسمی، روانی و تربیتی آنان است.

محمدرضا نظریان به برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی در استان اشاره کرد و افزود: برای هفته آینده، افتتاح ۴۸ طرح ورزشی در قالب طرح «میدان همدلی» در استان برنامه‌ریزی شده که با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت فضا‌های ورزشی مدارس افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی از روز یکشنبه ۲۶ مهر با افتتاح المپیاد ورزشی آغاز خواهد شد، گفت: برنامه‌ریزی‌های برای اجرای فعالیت‌های این هفته در تمامی ۴۱ ناحیه و منطقه آموزش‌وپرورش استان اجرا شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان همچنین با اشاره به افتتاح طرح‌های ورزشی و بهداشتی در شهرستان گلپایگان گفت:هم‌زمان با سفر شهرستانی به گلپایگان، چهار طرح شامل زمین چمن مصنوعی، کف‌پوش فضای ورزشی روباز، اتاق درس تربیت‌بدنی و اتاق بهداشت به بهره برداری رسید.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های سلامت‌محور در مدارس گفت: توجه به تغذیه سالم، فعالیت بدنی و برقراری محیطی بانشاط، از موضوعاتی است که باید در کنار آموزش‌های علمی و تربیتی دنبال شود تا دانش‌آموزان علاوه بر پیشرفت تحصیلی، از فرصت‌های مناسب برای ارتقای سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند.

از بیست و ششم مهر ماه تا دوم آبان به نام هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است.